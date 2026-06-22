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Galatasaray'da Vladimir Micov kararı! Resmen açıklandı...

Galatasaray'da Vladimir Micov kararı! Resmen açıklandı...

22.06.2026 15:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da Vladimir Micov kararı! Resmen açıklandı...

Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, 41 yaşındaki sportif direktör Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Galatasaray MCT Technic, sportif direktör Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Teşekkürler Vladimir Micov

Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile Sportif Direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir.

Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

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