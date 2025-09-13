Galatasaray'da yeni transferler ilk kez forma giydi!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Mauro Icardi, 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ile Mario Lemina yer aldı.

Okan Buruk, milli maç arasından önce RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-1 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in yerine Mauro Icardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Buruk, kaleci Günay Güvenç ve orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yerlerine ise yeni transferler Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan'ı oynattı.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan, ilk kez sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.

Trabzonspor'dan 27,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ve Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra anlaşma imzalanan İlkay, ilk kez Galatasaray formasıyla bir maçta forma giydi.

ICARDİ, UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Icardi, uzun bir sürecin ardından bu sezon formasına kavuştu.

Yeni sezonda 3 Süper Lig maçında forma giyen Icardi, bunların tamamında sonradan oyuna girdi. 32 yaşındaki santrfor, ikas Eyüpspor maçıyla 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya ayak bastı.

BARIŞ ALPER, 2 MAÇ SONRA KADRODA

Teknik direktör Okan Buruk, aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı 2 maç sonra kadroya aldı.

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan yüksek bir teklif alan ancak transferine izin verilmeyen Barış Alper, bir süre antrenmanlara çıkmadı.

Mental sorunlar yaşayan milli futbolcuyu korumak isteyen Okan Buruk, öğrencisini ligin 3. haftadasındaki Zecorner Kayserispor ve 4. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almadı. Milli arada camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor mücadelesiyle kadroya döndü.

Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı, milli futbolcuyu tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Taraftarın önüne giden Barış Alper için, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yapıldı.

TARAFTARLARDAN KALECİLERE DESTEK

Galatasaray taraftarı, kaleciler Uğurcan Çakır ile Günay Güvenç'e destek verdi.

Müsabaka öncesinde tecrübeli file bekçisi Günay ile yeni transfer Uğurcan ısınmaya çıktı. Konuk takım taraftarları, Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra bu sezonun ilk 4 maçında kaleyi koruyan ve başarılı bir performans sergileyen Günay Güvenç'i de unutmadı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Günay-Uğur el ele hep beraber tribüne." şeklinde tezahürat yaparak iki file bekçisini tribüne çağırdı. Bu isteği kırmayan Günay ile Uğurcan, tribünler önüne giderek önce taraftarlarını alkışladı, ardından da birbirine sarıldı.

YAKLAŞIK 10 BİN GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNDE

Müsabakada Galatasaray'ı yaklaşık 10 bin taraftarı tribünden destekledi.

Eyüpspor yönetimi, doğu tribününü konuk takım taraftarları için ayırdı. Tribünlerde büyük boşluklar yer alırken müsabakayı yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı taraftar yerinde seyretti.

KEREM DEMİRBAY, ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ SAHADA

ikas Eyüpspor'un yeni transferi Kerem Demirbay, ilk kez eski takımı Galatasaray'a karşı forma giydi.

Sarı-kırmızılılara 2023 yazında Almanya ekibi Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem, 2 sezonda 2 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

Bu yaz transfer döneminde Eyüpspor'a transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez mücadele etti. Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı tecrübeli oyuncuyu tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

EYÜPSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Ev sahibi takım, Galatasaray müsabakasında Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Umut Meraş, Svit Seşlar, Deniz Draguş, Prince Ampem 11'i ile mücadele etti.

Eflatun-sarılı takımın yedek kulübesinde ise Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko, Mateusz Legowski, Gilbert Mendy ve Umut Bozok yer aldı.

Teknik direktör Selçuk Şahin, ligin 4. haftasında 0-0 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde forma giyen santrfor Umut Bozok'u yedeğe çekerken sakatlığı bulunan sağ bek Lucas Felipe Calegari'yi kadroya almadı.

Şahin, bu oyuncuların yerine Umut Meraş ile Ampem'e formayı verdi.

TAKIMLARDAN DOSTLUK MESAJI

İki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri, sahaya "Nefret Yok! Futbol Var!" sloganının yazılı olduğu tişörtlerle çıktı.

Kulüpler Birliği Vakfının futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalığa karşı başlattığı kampanya kapsamında iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri, ısınmada önlerinde "Nefret Yok! Futbol Var!" yazılı tişörtler giydi.

Futbolcular, müsabaka öncesindeki seremonide de aynı sloganın yazılı olduğu ortak pankartla yer aldı.