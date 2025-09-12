Eyüpspor, Galatasaray'dan Jankat Yılmaz'ı kiraladı!

Eyüpspor, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

21 yaşındaki kalecinin transferinin 1 yıllık kiralık olarak gerçekleştiği duyuruldu.

Eyüpspor Başkanı Fatih Kulaksız, Jankat Yılmaz'ın transferi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Jankat'ın transferinde Galatasaray kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk–iki aydır kadromuza katmayı beklediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray'daki kaleci transfer sürecinin uzaması nedeniyle Jankat'ın transferi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

JANKAT YILMAZ'IN İLK AÇIKLAMALARI

Eyüpspor'a imza atan genç file bekçisi transferi hakkında, "ikas Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Formamı giyeceğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım." sözlerini sarf etti.