Galatasaray Daikin, Aslıhan Kılıç'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'tan forma giyen pasör Aslıhan Kılıç'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 18:30
Galatasaray Daikin, Aslıhan Kılıç'ı kadrosuna kattı
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda son olarak Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'ta forma giyen pasör Aslıhan Kılıç'la 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Aslıhan Kılıç'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Halkbank'ta başlayan Aslıhan Kılıç, sırasıyla PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop forması giydi.

Aslıhan, 2021 yılında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Balkan Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.


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