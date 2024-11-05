Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Wiesbaden'e set vermedi!
Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nun ilk maçında Alman temsilcisi VC Wiesbaden'i 3-0 mağlup etti.
CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya temsilcisi VC Wiesbaden'ı 3-0 yendi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Kasım'da Almanya'da yapılacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Lemonia Moula (Yunanistan)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın)
VC Wiesbaden: Jonjev, Grosser, Wasserfaller, Jebens, Kiss, Anderson (Sain, Hartmann, Rusek, Welna)
Setler: 25-22, 25-17, 25-14
Süre: 66 dakika (25, 21, 20)
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