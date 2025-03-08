Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!
Vodafone Sultanlar Ligi 24. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray Daikin, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste 3. kez mağlup oldu.
SET SONUÇLARI
1. SET: Beşiktaş 18-25 Galatasaray Daikin
2. SET: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Daikin
3. SET: Beşiktaş 15-24 Galatasaray Daikin
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşını ağırlayacak.
İLK MAÇI DA GALATASARAY KAZANDI
Vodafone Sultanlar Ligi ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı da Galatasaray Daikin 3-0 kazanmıştı.
Etiketler: #Galatasaray Daikin #beşiktaş #Sultanlar Ligi
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