Galatasaray Daikin set vermden bir üst tura yükseldi!
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 yenerek üst tura çıktı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 yenerek tur atladı.
Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 25-14, 25-11 ve 25-17'lik setlerle parkeden 3-0 galip ayrıldı.
Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, adını 16'lı final turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Almanya temsilcisi Wiesbaden ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
- Galatasaray Daikin set vermden bir üst tura yükseldi!
- Beşiktaş'tan öğrencilere indirimli bilet!
- Fenerbahçe Beko sahasında yıkıldı!
- TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın cezasını onadı
- TFF'den yabancı hakem açıklaması!
- Hacıosmanoğlu'ndan flaş Okan Buruk açıklaması!
- 'Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış'
- Galatasaray'dan sert çıkış!
- TFF'de flaş istifa kararı!
- Real Madrid'de Arda Güler tartışması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Ankara’da ilk Kent Lokantası açıldı
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Kadın öğretmenlere 'giyim dersi' verilecek
- 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'
- Gramı 4,75 milyar TL! 'Devrim yaratacak madde...'