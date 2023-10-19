Galatasaray Daikin son 16'ya yükseldi

Galatasaray Daikin, deplasmanda Kairos Ponta Delgada'yı deplasmanda set vermeden geçti ve ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 16'lı tura yükseldi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 08:28
Galatasaray Daikin son 16'ya yükseldi
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Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Portekiz ekibi Kairos Ponta Delgada'yı 3-0 mağlup etti.

Sahasında oynadığı ilk mücadeleyi de 3-0 kazanan Galatasaray, böylece kupada 16'lı tura yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 19-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle galip ayrıldı.

Galatasaray Daikin, 16'lı turda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna LR ile mücadele edecek.


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