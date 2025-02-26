Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'na set vermedi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Galatasaray Daikin, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı konuk etti.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alecrim, Melis Durul, Emine Arıcı)
Setler: 25-23, 25-14, 25-18
Süre: 74 dakika (23, 22, 29)
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