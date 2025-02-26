Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'na set vermedi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Galatasaray Daikin, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'na set vermedi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 23:42

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı. 

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alecrim, Melis Durul, Emine Arıcı)

Setler: 25-23, 25-14, 25-18

Süre: 74 dakika (23, 22, 29)


Etiketler: #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Galatasaray Daikin #Türk Hava Yolları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler