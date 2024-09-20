Galatasaray Daikin, Zerenspor'a set vermedi!

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ilk gün 1. Grup mücadelesinde Galatasaray Daikin, Zerenspor'u 3-0 yendi.

Galatasaray Daikin, Zerenspor'a set vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 18:33

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ilk gün 1. Grup mücadelesinde Galatasaray Daikin, Zerenspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuku

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmermann, Bongaerts (Eylül Yatgın)

Zerenspor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Beren Yeşilırmak, İdil Naz Başcan, Kuchorina, Ceren Önal, Yasemin Şahin)

Setler: 25-18, 25-19, 25-21

Süre: 89 dakika (26, 29, 34)


Etiketler: #Galatasaray Daikin #Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley #Zerenspor
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