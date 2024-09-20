Galatasaray Daikin, Zerenspor'a set vermedi!
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ilk gün 1. Grup mücadelesinde Galatasaray Daikin, Zerenspor'u 3-0 yendi.
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ilk gün 1. Grup mücadelesinde Galatasaray Daikin, Zerenspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuku
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmermann, Bongaerts (Eylül Yatgın)
Zerenspor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Beren Yeşilırmak, İdil Naz Başcan, Kuchorina, Ceren Önal, Yasemin Şahin)
Setler: 25-18, 25-19, 25-21
Süre: 89 dakika (26, 29, 34)
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