Galatasaray Daikin'den müthiş seri
Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti ve bu sezon resmi maçlarda set vermeden 11. galibiyetini aldı.
2024-25 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi dördüncü hafta maçında Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediye ekibine konuk oldu.
Sarı-Kırmızılılar, Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanan mücadeleden 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı ve ligde 4'te 4 yaptı.
11 MAÇTIR SET VERMEDEN KAZANIYOR
Karşılaşma 15-25, 17-25 ve 20-25 set sonuçlarıyla Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray Daikin, sezon başından beri oynadığı tüm maçlarda rakiplerine set vermeyerek galibiyet serisini de 11'e çıkardı.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Toubner, Krotkova, Strunjak, İrem Çor (Buse Cilkiz (Selen Selçuk, Merve Çepni, Deniz Emrelli, Eylül Durgun, Ezgi Akyaldız)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Karutasu, Timmerman, Bongaersk (Eylül Yatgın)
Setler: 15-25, 17-25, 20-25
Süre: 76 dakika (26, 25, 25)
Spor Haberleri
- Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
- Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı!
- Galatasaray Daikin'den müthiş seri
- West Ham United'da Edin Terzic planı
- Lamine Yamal'dan Neymar ve Messi itirafı!
- İşte Leonardo Bonucci'nin yeni görevi!
- Newcastle United, Anthony Gordon ile nikah tazeledi
- Hentbolda Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi geçti
- Dries Mertens: Ben de artık bir taraftarım
- Oscar Hiljemark: Galatasaray maçı çok zor olacak
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- Ağabey Enes'in 'diş fırçası' endişesi!
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- 'Öcalan için af istedi'
- 'Ortağın ölmüş, eminim üzüntün derindir'
- 4 şüpheli için istenen ceza belli oldu!