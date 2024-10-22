Galatasaray Daikin'den müthiş seri

Yayınlanma: 22.10.2024 - 20:14

Güncelleme: 22.10.2024 - 20:14

2024-25 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi dördüncü hafta maçında Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediye ekibine konuk oldu.

Sarı-Kırmızılılar, Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanan mücadeleden 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı ve ligde 4'te 4 yaptı.

11 MAÇTIR SET VERMEDEN KAZANIYOR

Karşılaşma 15-25, 17-25 ve 20-25 set sonuçlarıyla Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray Daikin, sezon başından beri oynadığı tüm maçlarda rakiplerine set vermeyerek galibiyet serisini de 11'e çıkardı.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Toubner, Krotkova, Strunjak, İrem Çor (Buse Cilkiz (Selen Selçuk, Merve Çepni, Deniz Emrelli, Eylül Durgun, Ezgi Akyaldız)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Karutasu, Timmerman, Bongaersk (Eylül Yatgın)

Setler: 15-25, 17-25, 20-25

Süre: 76 dakika (26, 25, 25)