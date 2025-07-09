Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan, savunma hattını güçlendirmek adına yeni bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Ahmetcan Kaplan için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için Ajax ile resmi temas kurdu.

Haberin detayında yer alan bilgiye göre Hollanda temsilcisi, 21 yaşındaki savunmacı için 6.5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. İki kulüp arasında pazarlık süreci resmen başladı.

Geçen sezon Franscesco Farioli tarafından da fazla forma şansı verilmeyen 22 yaşındaki futbolcu, 15 maçta yer almış ve 1073 dakika sahada kalabilmişti.

Ajax ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Ahmetcan'ın, bir sonraki transferinin bonservis gelirinde Trabzonspor'un yüzde 15 payı bulunuyor.