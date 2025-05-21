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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone'lu gönderme!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone'lu gönderme!

21.05.2025 21:12:00
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Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone'lu gönderme!

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı takan Galatasaray, sosyal medyada paylaştığı video ile Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Paylaşımda bir drone'un iki yıldızı taşıdığı görüntülere "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" notu düşüldü.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 25. kez mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 25. şampiyonluğuyla birlikte formasına beşinci yıldızı takan ilk takım oldu.

Tarihi başarının ardından Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ezeli rakip Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir göndermede bulunuldu.

Videoda bir drone'un gökyüzünde iki yıldızı taşıdığı görüntüler yer aldı. Paylaşımın altına ise, "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" notu düşüldü.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, Süper Lig'de kazanılan şampiyonluk sayısıyla beşinci yıldıza ulaşmasına vurgu yaparken, aynı zamanda Fenerbahçe'nin yıllardır süren yıldız tartışmalarına da dolaylı bir yanıt niteliği taşıdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, paylaşımı büyük bir coşkuyla karşılayıp sosyal medyada binlerce kez paylaştı. 

İlgili Konular: #sosyal medya #galatasaray #fenerbahçe

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