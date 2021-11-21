Galatasaray derbi için yola çıktı
Fenerbahçe ile evinde oynayacak olan Galatasaray, tesislerden ayrılarak mücadelenin yapılacağı stadyuma hareket etti.
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde maç saatini bekledi. Galatasaraylı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs de tesislerden ayrılarak karşılaşmanın oynanacağı Nef Stadyumu’na hareket etti. Sarı-kırmızılıları yüzlerce taraftarlar meşalelerle ve tezahüratlarla derbiye uğurladı.
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