Galatasaray derbi öncesi Gaziantep FK karşısında hata yapmadı! Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

Yayınlanma: 17.09.2024 - 19:07

Güncelleme: 17.09.2024 - 22:06

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti.

Erteleme maçını 3-1 kazanan Galatasaray, 5. maçında 5. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın golleri, 11. dakikada Barış Alper, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

Gaziantep FK'nin tek golü 81. dakikada Furkan Soyalp'in orta sahadan attığı şutla geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 15 puanla ligde zirveye yerleşti. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

87' Gaziantep FK'da beşinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Deian Sorescu oyundan çıkarken, Ogün Özçiçek yerine giren isim oluyor.

82' Galatasaray'da beşinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken, Efe Akman yerine giren isim oluyor.

81' GOL | Gaziantep FK Furkan Soyalp'ın attığı gol ile farkı ikiye indiriyor. Orta sahada Lucas Torreira'nın yaptığüı top kaybı sonrası Furkan Soyalp orta saha çizgisinde kaleci Fernando Muslera'nın önde olduğunu gören Furkan Soyalp orta sahadan kaleye gönderdiği şutunda çok uzaklardan şık bir gol atıyor.

79' Gaziantep FK Bruno Viana ile gole yaklaşıyor.

78' Gaziantep FK'da dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alexandru Maxim oyundan çıkarken, Furkan Soyalp yerine giren isim oluyor.

77' Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan oyundan çıkarken, Victor Nelsson ile Elias Jelert oyuna giriyor.

76' GOL | Galatasaray, Michy Batshuayi'nin attığı gol ile farkı üçe çıkarıyor. Gaziantep FK savunmasının geriden oyun kurmak isterken kaptırdığı top sonrası Barış Alper Yılmaz ceza sahası sol taraftan içeri çevirdiği ortasında arka direkte bomboş olan Michy Batshuayi tek dokunuş ile topu ağlara gönderiyor.

74' Yoğun itirazları nedeniyle Kacper Kozlowski, hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

72' Galatasaray'da Yunus Akgün oyundan çıkarken, Yusuf Demir yerine giren isim oluyor.

70' Gaziantep FK'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kenan Kodro oyundan çıkarken, İlker Karakaş yerine giren isim oluyor.

63' Michy Batshuayi'nin çevirdiği topta Dries Mertens'in ceaa sahası sağ çaprazdan gelişine sert vuruşu yan ağlara gidiyor.

60' Sol çarprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Dries Mertens'in vuruşunda top yan ağlara gidiyor.

58' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Bruno Viana kafa vuruşu ile topu uzaklaştırmaya çalıştığı topu arka direkte Berkan Kutlu'nnu gelişine yarım vole vuruşu farklı bir biçimde üstten auta gidiyor.

56' Sağ kanattan üstüste paslaşılarak kullanılan kornerlerde Gabriel Sara'nın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği ortasını kaleci Sokratis Dioudis kontrol ediyor.

50' Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

46' Gaziantep FK ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başlıyor. Mirza Cihan ve Emre Taşdemir youndan çıkarken, Cyril Mandouki ve Salem M'Bakata oyuna giriyor.

45' Kenan Kodro'nun ara pasında sağ kanatta topla buluşan Deian Sorescu'nun sağ çaprazdan kaeye gönderdiği yerden vuruş yandan auta gidiyor.

41' Sağ kanatta topla buluşan Deian Sorescu topla birlikte ilerleyip ceza sahasına girer gişrmez sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Fernando Muslera tuttuğu köşeden topu kornere çeliyor.

36' Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Kaan Ayhan, Emre Taşdemir'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Cihan Aydın tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

34' Kaan Ayhan'ın ceza sahası sağ çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şutu az farkla yandan auta gidiyor.

28' Gaziantep FK Emre Taşdemir ile gole yaklaşıyor. Sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir rakibinden sıyrılıp karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı yerden plase vuruşu kaleci Fernando Muslera iki hamlede sahip oluyor.

27' GOL | Galatasaray, Yunus Akgün'ün attığı gol ile farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanattan Kerem Demirbay'in gönderdiği yerden ortası yavaş giden ortasında ön direkte topla buluşan Michy Batshuayi topuk pasında araka direkte topla buluşan Yunus Akgün yerden gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

19' Galatasaray Yunus Akgün ile gole yaklaşıyor. Kaan Ayhan'ın ceza sahası sağ çizgiden çevirdiği yerden ortasında topla buluşan Yunus Akgün'ün sağ ayağıyla yerden vuruşu Bruno Viana'ya çarpan top az farkla yandan dışarı gidiyor.

18' Michy Batshuayi'nin ara pasında topla buluşan Dries Mertens'in cez sahası sağ çapraz dar açıdan yaptığı vuruş üstten auta gidiyor.

11' GOL | Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Ceza sahasındatopla buluşan Barış Alper Yılmaz sağ çaprazdan şut açısı bulur bulmaz yaptığı yerden vuruşta topu ağlara gönderiyor.

7' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Dries Mertens'in ceza sahası yayına doğru gönderdiği ortasında bomboş olan Berkan Kutlu'nun gelişine sol ayakla yaptığı vole vuruşu yandan auta gidiyor.

4' Galatasaray Dries Mertens ile gole yaklaştı. Ceza sahasında Topla buluşan Dries Mertens'in gönderdiği şutu kaleci Sokratis Dioudis ayakları ile çeldi. Dönen topta Gabriel Sara'nın ceza sahası yayından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Sokratis Dioudis sol köşeden çelmeyi başardı.

3' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında yüksek giden top herkesi aşıyor.

2' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazdan kaleye gönderdiği yerden vuruş savunmaya çarpıp yan ağlara gidiyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.