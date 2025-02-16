Galatasaray derbisi öncesi... Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem açıklaması!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın 3-1 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 24. haftada Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maçın ardından Ülker Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı, "Bizim için güzel bir akşam. Son haftalarda takımımız güzel bir ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. İlk olarak yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp öyle devam etmek istiyorum. 6-7 haftadır taraftarımızın yükselen performansı, Kadıköy'ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi. Tüm Fenerbahçelilerin gelmesini ve bu muhteşem ortamı yaşamasını istiyorum. Fenerbahçe taraftarının gücünü gördük, olağanüstü bir ses ve enerji. Taraftarımız tam anlamıyla bir resital sundu. Takımımızı başından sonuna destekledi. Gol yiyoruz, destek artıyor. Kadıköy'de güzel şeyler oluyor. Bu açıdan çok mutluyuz" dedi.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
Ilıcalı, Galatasaray derbisi hakkında ise şu sözleri sarfetti:
"Kasımpaşa maçında hakemlik bir şey yoktu. Derbi için zaten başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Rakip takımdan da yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da bir sakınca olmadığını söylemişti. Bundan sonra takdir federasyonumuzundur. Biz bu konuda fikrimizi söyledik. Galatasaray da hakemin iyisi olsun dedi. Dünyanın en iyi hakemleri de burada maç yönetebilir. Bu konuya bakış açımız belli."
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