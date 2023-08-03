Galatasaray "Devler Ligi" elemesinde 6 maç sonra kazandı
Zalgiris karşısında 1-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, tam 6 maç sonra eleme maçı kazanmış oldu.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçtan sonra galip geldi.
"Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.
Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.
Zalgiris karşısında rövanş maçını 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem turu geçen taraf oldu hem de elemelerdeki kazanamama serisini de sonlandırdı.
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