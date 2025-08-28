Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Galatasaray, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

28.08.2025 00:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Galatasaray, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak olan kura çekimine 4. torbadan dahil olacak.

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe Günü TSİ 19.00'da çekilecek.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi