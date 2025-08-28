Galatasaray, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.
Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe Günü TSİ 19.00'da çekilecek.
