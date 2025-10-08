Galatasaray Divanı'nda gergin anlar! 'Ada'yı satan G.Saraylı olamaz'

Galatasaray'da Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Dursun Özbek: "Futbol takımımız ekim ayına mutlu ve gururlu girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyeti hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yakacağına inanıyoruz. Başta Okan Hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, futbolcularımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için onların yanındayız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız.

Sportif başarılarımızın yanında kulübümüzü geleceğe taşımak için devam eden projelerimiz var. Projeler aralıksız devam etmektedir. Özellikle çok önemsediğim Aslantepe Vadisi projesinde salon sporlarına hizmet eden tesisimiz bulunuyor. Bunun için projemizi bitirmiştik. Onaylanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletildi. Proje onayı için beklenen husus, yapılan planlarda bazı terklerin belediye namına yapılması lazım. Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk. Bugün veya yarın encümenden onayını bekliyoruz. Projemizin onaylanması için önünde bir engel kalmayacak. Sarıyer Belediye Başkanımız olumlu konuştu. Sonra ruhsat çıkacak ve inşaata başlayacağız.

GALATASARAY ADASI'NIN SON DURUMU

Ada'da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışmalar var. Bazı desteklere ihtiyaç var. Onu da yaptıktan sonra Ada'yla ilgili bir şey kalmıyor. İskan belgesini de aldıktan sonra yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz.

Florya ile ilgili gelişmeler var. NİVAK ile çalışmalarımız devam ediyor. NİVAK firması da projeye o kadar önem veriyor ki uluslararası, ödüllü mimari yarışma açtı. Dün onunla ilgili toplantıya katıldım. Galatasaray'a yakışır bir proje olacak.

Mecidiyeköy'de inşaatımız devam ediyor. Geçmişte ufak tefek aksaklıklar oldu. Nisan ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün itibarıyla satışa koymadığımız bazı dairelerimiz var. Onlarla ilgili detaylı bilgiyi genel kurulda inşallah aktaracağım.

Büyükçekmece'de 120 dönümlük bir arazimiz var. Galatasaray'a gayrimenkuller kazandırmak önemli. Büyükçekmece de tesis için Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arazi. Proje yapmak için kamudan veya şahıstan bir arsa alıyorsunuz. Amacına uygun şekilde geliştirilmesi lazım. Bir arsa aldıysanız voleybol sahası yapacaksanız ona uygun, futbol sahası yapacaksanız ona uygun imar planlarının yapılması lazım. Arsayı alıp rafa kaldırmak yetmiyor. Büyükçekmece'de yönetime geldiğimizden beri uğraştığımız bir husus var; Sevgili Başkan Hasan Akgün ile konuştum, buraya Galatasaray'a ait diye totem diktik. Gelip yapayım da ne yapayım orada. Futbol altyapı tesisi, tamam yapalım. Burada soyunma odaları, konaklama tesisi, yeme içme alanı yapmam lazım. Geldiğimizde bu yoktu. Bunu yapamazsın dedi, Sayın Başkan bunları yapamazsam tesisi nasıl yapacağım dedi. Anlatmak istediğim şu, yönetimlerin bu konuya dikkat etmesi lazım. Kulübe kazandırmak yetmiyor, amacına uygun şekilde geliştirmek gereğini vurgulamak istiyorum. Sevgili Başkan Hasan Akgün ile bu çalışmalar, planlar yapıldı, Büyükçekmece'den geçti, Büyükşehir'de imar komisyonundan geçmesini ve meclise gönderilmesini bekliyorum, sıkı bir şekilde takip ediyorum.

Tesislerimizi yenileyelim diyorum seçildiğimizden beri. Yapılar eskimeye mahkum. Gerektiği zaman bunların elden geçmesi, güncel hale getirilmesi, çalışan sporcularımızın, üyelerimizin çok daha konforlu bir alana sahip olması esas. O itibarla Kalamış Tesislerimiz için yönetim kurulu üyem Sedat Artukoğlu'nu görevlendirdim. Oranın da tadilatına başlayacağız. İhaleyi alan müstecirimizin kontratı ekim sonunda bitiyor. Yeniden ihale yapma zorunluluğumuz var. Bu süreçte oradaki tadilatları da yapmayı planlıyoruz.

Stadımızın önünde Atatürk heykeli yaptırdık. Önümüzdeki cuma günü açılışımız var. Atatürk ortada, bir tarafında Ali Sami Yen, diğer tarafında Tevfik Fikret duruyor. Bu açılışa icabet etmenizi rica ediyorum.

'HEPSİNİ YOK SAYMAK DOĞRU DEĞİL'

Hem finansala yönelik hem faaliyetlere yönelik eleştiriler oldu. Onları cevaplamak için tekrar karşınızdayım. Değerli Divan üyemiz Mehmet Bilen, birkaç tane konuya parmak bastı. Galatasaray Sportif AŞ'nin ve Galatasaray Derneği'nin konsolide borç yapısı. Galatasaray Sportif AŞ seviyesinde baktığımız zaman; sporun ve özellikle futbolun sürekliliğini düşündüğümüz zaman, bir takım kuruyorsunuz, oyuncular farklı süredeki kontratlarla hizmet ediyor. Futbol AŞ'nin yükümlülükler diye bir şeyi ortaya çıkıyor bilançoda. Bunu gereği gibi analiz eden arkadaşlarıma lafım yok. Diyelim ki, yapmış olduğu kontratlar itibarıyla Galatasaray Sportif AŞ'nin 2025/26 dönemiyle ilgili yükümlülükleri farz edelim 90 milyon Euro, 2026/27 80 milyon Euro diye devam ediyor. Bazı yorumcular bunu alt alta topluyor, tüm kontratları ve yükümlülükleri toplayarak Galatasaray'ın 340 milyon Euro yükümlülüğü var, doğru doğru. Şunu da ilave etmek lazım, Galatasaray Sportif AŞ, stadyum mağaza geliriyle, naklen yayın geliriyle, oyuncu satışıyla vs gelirleri var. Bu gelirler her sene tekrar ediyor. Dolayısıyla futbol içinde yaşamanın usulü bu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, ayak bastı parası yaklaşık 30 milyon Euro, Liverpool maçından 3 milyon bonus geliyor, kazandıkça 3 milyon basıyor. Hepsini yok sayıp Galatasaray'ın bu kadar yükümlülüğü var demek doğru değil. Karşısına da T cetveli koyup geliri koyman lazım.

Mehmet Bilen kardeşim 'zararın kaynağı futbol' dedi ama öyle değil. Konsolide tabloya bakınca, büyük bir camianın kendisini yönetmesinden kaynaklanıyor. Galatasaray Spor Kulübü bir bütün, futbol baya bir para getiriyor, harcaması da yüksek ama işin bütününe bakınca Galatasaray Adası niye zarar ediyor? Bu kadar meth ettiğiniz bir ada niye zarar ediyor diyorlar. Bunları söylerken, kayda geçtiği için yutkunarak söylemekte fayda var. 2022'de ne dedim ben geldiğimde, Galatasaray Adası sadece üyelerin kullanımı için, Avrupa yakasındaki buluşma noktamız demedim mi! Siz değerli üyelerimize hizmet vermek için yaz kış gerekli hizmeti verebilmek için gereken yapılıyor. Galatasaray Adası kar amaçlı değildir, prestijdir. Gurur kaynağıdır. Oraya misafirlerimiz geliyor. Liverpool yöneticilerini oraya getirdik. İnsanlar hayretler içinde, bu ada sizin mi diyorlar. Böyle övünmeler içindeyiz. Adayı hiçbir şekilde ne ettiği zararla ne de başka bir şekilde gündeme getiremeyiz.

Hele ki toplumu provoke etmek için, her tarafı yönetim sattı, şimdi de Galatasaray Adası satılabilir gibi bir ibare kullandı Ertay Bey. El insaf yahu, el insaf! Galatasaray Adası satılabilir mi, bunu düşünmek hangi kafanın, aklın işidir. Böyle bir işi gündeme getiren Galatasaraylı olabilir mi!"

Divan'dan sesler: "Olur!"

Dursun Özbek: "Bence olamaz. Orada ibaresi geçti Süheyl Bey, Galatasaray Adası satılamaz, hiç kendinizi yormayın. Hiç kendinizi yormayın. Galatasaray Adası'nı satamaz, ne sen ne ben satabilirim."

"ADAYI SATMAK İSTEYEN G.SARAYLI OLAMAZ"

Divan'dan bir ses: "Galatasaraylı ölçeğin mi var Sayın Başkan?"

Dursun Özbek: "Evet var. Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz."

Divan'dan bir ses: "Satmak isteyen yok."

Dursun Özbek: "Hadi hadi hadi!"

Divan'dan bir ses: "Hadi hadi tabii. Faaliyet zararı var, hala daha kalkıp güllük gülistanlık konuşuyorsun."

Dursun Özbek: "Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz."

"BUNA NİNNİ DEMEK KİMSENİN HARCI DEĞİLDİR"

Yatırımlarla ilgili bilgi aktarıyoruz. 5-6 tane yatırımımız var. Gelişmeleri ifade etmeye çalışıyoruz. Bunlara elbette ki finansal konularda da gerekli açıklamaları yapıyoruz. Buna ninni demek kimsenin harcı değildir. Ben yönetim olarak kendimi, arkadaşlarımla beraber hizmet için burada olduğumuzu, yapabildiğimiz hizmetleri de anlatmak mecburiyetindeyim. Yoksa her seferinde farklı bir konu anlatma imkanımız olduğunu düşünmüyorum. Yapılan işleri, yatırımları beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı, eleştirirsiniz cevap verirsiniz. Ninni diye nitelemek farklı bir şey oluyor, ona katılmıyorum.

Galatasaray katıldığı tüm branşlarda şampiyon olmak zorundadır. Galatasaray'ı yöneten her kim olursa olsun, biz şampiyon olmayalım ifadesi kullanamaz. Bu kabul edilebilir mi? Taraftarın Galatasaray'a bakış açısıyla, genel kurul üyelerinin bakış açısının farklılığından bahsediliyor. Herkesin hedefi Galatasaray'ın bütün branşlarda şampiyonluğudur. Buna rağmen finansal yapıyı düzelteceksen düzelteceksin, başka iş yapacaksan yapacaksın. Galatasaray böyle bir camia değil, her manada öncüdür. Şampiyon olurken de finansal yapısını düzeltme kabiliyetine sahiptir.

Hep Bankalar Birliği'nden çıkalım dedim, hep beraber çıkalım dedik. Çıkınca 'niye çıktın' diyorlar. Faktoring niye yaptın diyorlar. Ne zaman kullanıldığı da soru işaretidir. Şöyle bir ifadenin bize yakıştığını düşünmüyorum. Şampiyon olmayalım de ne yapalım. Şampiyonluktan vazgeçtiğin gün kapıya kilidi vurman lazım. Sana da bana da ihtiyaç yok burada."