Galatasaray divanında demokrasi uyarısı

Galatasaray Spor Kulübü'nün 10 Eylül Çarşamba gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Hayri Kozak'ın açıklamaları dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü’nün Divan Kurulu toplantısında duayen üye Hayri Kozak, CHP’ye yönelik yargı operasyonlarına tepki gösterdi.

Kürsüde Sarı-Kırmızılı camiaya seslenen Kozak, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın araya girip “Galatasaray siyaset üstü tavrını korumaktadır. Ülke gündeminde vahim olaylar olabilir ama yeri burası değil” uyarısına rağmen sözlerine devam etti. Kozak, “Galatasaray siyasetle uğraşır uğraşmaz tartışmaları çok olmuştur. Ama bir yerde şu vardır, Galatasaray zaten siyasetin içindedir. Son günlerde çok üzücü olayları hep beraber bütün ülke yaşıyoruz. O taraf bu taraf bırakalım. Ama çok çirkin olaylar yaşanıyor. Galatasaraylı eninde sonunda bu değindiğim konuya eğilmeye mecbur kalacaktır. İçinde yaşadığımız günler, geceli gündüzlü aldığımız haberler ve yapılan uygulamalar hemen hemen demokrasiyi yok etme aşamasına gelmiştir. Ben bunu buradan bağırarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.