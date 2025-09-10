Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray divanında demokrasi uyarısı

Galatasaray divanında demokrasi uyarısı

10.09.2025 16:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray divanında demokrasi uyarısı

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu'nda Hayri Kozak'ın yaptığı konuşma dikkat çekti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 10 Eylül Çarşamba gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Hayri  Kozak'ın açıklamaları dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü’nün Divan Kurulu toplantısında duayen üye Hayri Kozak, CHP’ye yönelik yargı operasyonlarına tepki gösterdi. 

Kürsüde Sarı-Kırmızılı camiaya seslenen Kozak, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın araya girip “Galatasaray siyaset üstü tavrını korumaktadır. Ülke gündeminde vahim olaylar olabilir ama yeri burası değil” uyarısına rağmen sözlerine devam etti. Kozak, “Galatasaray siyasetle uğraşır uğraşmaz tartışmaları çok olmuştur. Ama bir yerde şu vardır, Galatasaray zaten siyasetin içindedir. Son günlerde çok üzücü olayları hep beraber bütün ülke yaşıyoruz. O taraf bu taraf bırakalım. Ama çok çirkin olaylar yaşanıyor. Galatasaraylı eninde sonunda bu değindiğim konuya eğilmeye mecbur kalacaktır. İçinde yaşadığımız günler, geceli gündüzlü aldığımız haberler ve yapılan uygulamalar hemen hemen demokrasiyi yok etme aşamasına gelmiştir. Ben bunu buradan bağırarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #Divan Kurulu #hayri kozak

İlgili Haberler

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, imzayı attı!
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, imzayı attı! Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması!
Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması! Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in "ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.
Galatasaray'dan Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Galatasaray'dan Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Sahalardan ne kadar uzak kalacak? Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.