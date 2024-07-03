Galatasaray Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı!
Galatasaray, Dries Mertens ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, Dries Mertens ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Belçikalı yıldızı net 2.9 milyon euro maaş ödeneceği açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Galatasaray'da oynadığı iki sezonda da şampiyonluğa ulaşan Belçikalı yıldız, geçtiğimiz sezonu asist kralı olarak tamamladı.
37 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da toplam 84 maça çıktı ve 19 gol, 23 asistlik performans sergiledi.
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