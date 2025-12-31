Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Gökmen Özdenak, yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu önceki günlerde evinde rahatsızlanmış ve hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

78 yaşındaki efsane, kalbinin iki kez durması sonucu girdiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray Kulübü, Gökmen Özdenak'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı takımın taziye mesajı şu şekilde:

"Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi.

Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler.

1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."