Galatasaray Ekmas, Benfica'ya şans tanımadı

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında SL Benfica'yı deplasmanda 87-63 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 07:04
Galatasaray Ekmas, Benfica'ya şans tanımadı
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Portekiz'in Benfica takımını deplasmanda 87-63 yendi.

Lizbon'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 34-31 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği 61-53 önde galip bitiren Galatasaray Ekmas, maçı da 87-63 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip grubun 6. haftasında Yunanistan ekibi PAOK'la 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.


Galatasaray EKMAS basketbol şampiyonlar ligi Benfica

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