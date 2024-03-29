Galatasaray Ekmas deplasmanda galip!
Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çağdaş Bodrum Spor'u 79-77 mağlup etti.
Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 81-77 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19, ilk yarısını 41-40, üçüncü periyodunu da 66-56 önde geçti.
Galatasaray'da Sadık Emir Kabaca ve Prepelic 19'ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Galatasaray 13 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korurken, Çağdaş Bodrum ise son 5 hafta öncesi 7 galibiyetle düşme hattında kaldı.
SALON: Muğla Menteşe
HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 7, Warren 11, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 15, Johnson 10, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Cavit Ege Havsa
GALATASARAY EKMAS: Walden 4, Sadık Emir Kabaca 19, Bost 9, McCormack 16, Göksenin Köksal, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Halilovic 11, Prepelic 19
1'İNCİ PERİYOT: 19-22
DEVRE: 40-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-66
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