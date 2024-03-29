Galatasaray Ekmas deplasmanda galip!

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çağdaş Bodrum Spor'u 79-77 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 21:12
Galatasaray Ekmas deplasmanda galip!
Abone Ol google-news

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 81-77 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19, ilk yarısını 41-40, üçüncü periyodunu da 66-56 önde geçti.

Galatasaray'da Sadık Emir Kabaca ve Prepelic 19'ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Galatasaray 13 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korurken, Çağdaş Bodrum ise son 5 hafta öncesi 7 galibiyetle düşme hattında kaldı.

SALON: Muğla Menteşe

HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 7, Warren 11, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 15, Johnson 10, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Cavit Ege Havsa

GALATASARAY EKMAS: Walden 4, Sadık Emir Kabaca 19, Bost 9, McCormack 16, Göksenin Köksal, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Halilovic 11, Prepelic 19

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

DEVRE: 40-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-66


Galatasaray EKMAS haberleri çağdaş bodrum spor haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e telefon!

Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e telefon!
Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!

Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi!
15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’

15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’
Aziz Yıldırım'dan 2 Nisan açıklaması! 'Toplantının amacı nedir?'

Aziz Yıldırım'dan 2 Nisan açıklaması! 'Toplantının amacı nedir?'
Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!

Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!
Hasan Can Kaya'dan 'Hayranınızla sevgili olur musunuz?' sorusuna yanıt

Hasan Can Kaya'dan 'Hayranınızla sevgili olur musunuz?' sorusuna yanıt
RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi

RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi