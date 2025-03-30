Galatasaray, evinde kaybetti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 112-110 mağlup oldu.
Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti. Konuk ekip, mücadeleden 112-110'luk skorla galip ayrıldı.
Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla 10'uncu galibiyetini elde ederken, Galatasaray 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Büyükçekmece Basketbol'dan Yannick Franke oldu.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
GALATASARAY: James Palmer 19, Sadık Emir Kabaca 13, Wallace 12, Izundu 9, Göksenin Köksal 3, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 21, Samet Geyik 6, Gray 7, Young 4, Blumbergs 3
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Bruinsma 16, Starks 25, Sajus 11, Franke 26, Ata Kahraman 6, Love-Roberts 15, Emircan Koşut 4, Zagorac 9
1'İNCİ PERİYOT: 30-27
DEVRE: 68-61
3'ÜNCÜ PERİYOT: 85-91
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