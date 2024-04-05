Galatasaray, evinde Nilüfer Belediye'yi geriden gelip geçti

Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 22:10
Galatasaray, evinde Nilüfer Belediye'yi geriden gelip geçti
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Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray, 5-6'ncılık etabında Kuzeyboru ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Emine Arıcı, Tashiro, (Bihter Dumanoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)

Nilüfer Belediyespor: Yordanova, Deniz Uyanık, Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gıcquel, (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Milenko, Aslı Aşçıoğlu)

Setler: 19-25, 25-21, 25-14, 25-20

Süre: 102 dakika (24, 26, 26, 26)


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