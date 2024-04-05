Galatasaray, evinde Nilüfer Belediye'yi geriden gelip geçti
Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray, 5-6'ncılık etabında Kuzeyboru ile karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Emine Arıcı, Tashiro, (Bihter Dumanoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)
Nilüfer Belediyespor: Yordanova, Deniz Uyanık, Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gıcquel, (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Milenko, Aslı Aşçıoğlu)
Setler: 19-25, 25-21, 25-14, 25-20
Süre: 102 dakika (24, 26, 26, 26)
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- AKP’li belediyeler, giderayak yandaşı ihya etti
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu