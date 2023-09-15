Galatasaray, Eyüp Aydın'ı resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 21:30
Galatasaray, Eyüp Aydın'ı resmen açıkladı
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Yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray çarpıcı bir hamleye imza attı: Eyüp Aydın.

Galatasaray Kulübü, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Bayern Münih'e bonservis bedeli olarak 250 bin euro ödeneceği, oyuncuya ise 2023-2024 sezonunda 6.9 milyon TL maaş, 2024-2025 sezonunda 9.3 milyon TL maaş ve 2025-2026 sezonunda 10 milyon TL maaş ödeneceği açıklandı.


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