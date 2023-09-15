Galatasaray, Eyüp Aydın'ı resmen açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı.
Yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray çarpıcı bir hamleye imza attı: Eyüp Aydın.
Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Eyüp Aydın! ???? pic.twitter.com/N9VN02sHvK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 15, 2023
Galatasaray Kulübü, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 euro transfer bedeli ödenecektir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 15, 2023
Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme… pic.twitter.com/lJg2n5suFH
Kulüpten yapılan açıklamada; Bayern Münih'e bonservis bedeli olarak 250 bin euro ödeneceği, oyuncuya ise 2023-2024 sezonunda 6.9 milyon TL maaş, 2024-2025 sezonunda 9.3 milyon TL maaş ve 2025-2026 sezonunda 10 milyon TL maaş ödeneceği açıklandı.
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