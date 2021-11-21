Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde son düdükle saha karıştı

21 Kasım 2021 Pazar, 21:06

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin, 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünden sonra Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ile Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş birbirine girdi.

Maç sonrası çıkan olaylarda sahaya polis müdahale etti.

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