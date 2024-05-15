Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü kendi sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:13
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, pazar günü saat 19:00'da başlayacak derbinin bilet fiyatlarının 1300 TL ile 30 bin TL arasında satışa sunulduğunu açıkladı.

PERŞEMBE GÜNÜ GENEL SATIŞTA

Çarşamba günü öncelikli olarak satışa sunulacak biletler, perşembe günü genel satışa açılacak.

Kategorilere göre değişen bilet fiyatları şu şekilde:


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