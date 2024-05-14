Galatasaraylı yıldıza çirkin saldırı: Sosyal medya hesabından paylaştı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine yapılan ırkçılığı ortaya çıkardı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, çirkin bir olayla karşı karşıya kaldı.
Fildişi Sahilli yıldız, sosyal medya hesabından kendisine yapılan ırkçılığı ifşa etti. Zaha, bu paylaşımına, "Tipik" yazdı.
Wilfried Zaha'nın paylaşımı şu şekilde:
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