Galatasaraylı yıldıza çirkin saldırı: Sosyal medya hesabından paylaştı!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:36

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:36

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, çirkin bir olayla karşı karşıya kaldı.

Fildişi Sahilli yıldız, sosyal medya hesabından kendisine yapılan ırkçılığı ifşa etti. Zaha, bu paylaşımına, "Tipik" yazdı.

Wilfried Zaha'nın paylaşımı şu şekilde: