Galatasaray galibiyet serisini 5 maça çıkardı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kazanmayı başardı.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra, sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine sahipti.
Son oynadığı maçta İstanbulspor'u da mağlup eden Galatasaray serisini 5 maça çıkarmayı başardı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- '9500 lirayı geçmeyen...'
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- İktidardan yeni düzenleme
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- 'Akıllı olun, adamı öttürürüm'