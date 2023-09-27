Galatasaray galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kazanmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 00:14
Galatasaray galibiyet serisini 5 maça çıkardı
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Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra, sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine sahipti.

Son oynadığı maçta İstanbulspor'u da mağlup eden Galatasaray serisini 5 maça çıkarmayı başardı.


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