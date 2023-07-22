Galatasaray, Günay Güvenç transferini bitirdi!
Galatasaray ve Gaziantep FK, Günay Güvenç transferi için anlaşmaya vardı.
Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası yerli kaleci arayışlarına girişen Galatasaray, mutlu sona ulaştı: Günay Güvenç...
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Gaziantep FK, Günay Güvenç transferi için anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya göre sarı kırmızılı takım, oyuncu için Gaziantep'e 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Günay ile Galatasaray arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.
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