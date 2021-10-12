Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile berabere kaldı

12 Ekim 2021 Salı, 18:18

Milli maç arasını iki hazırlık maçı planlayan Galatasaray, ilk maçta Tuzlaspor'u 4-3 yenmişti.

Bugün oynanan ikinci hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray, 6 golün kaydedildiği mücadelede İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçtaki 3 gol ise penaltıdan geldi. Ayrıca İstanbulspor, maçta üç defa öne geçse de beraberlik ile yetinmesi gerekti.

Karşılaşmada ilk gol 11.dakikada Mertan Caner tarafından gelirken, Mbaye Diagne 25.dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Devrenin bitmesine az bir süre kala, 40.dakiakda, Eduard Rroca ile tekrardan öne geçen İstanbulspor devreyi bitiremeden bir gol daha yedi ve skor 2-2'ye geldi. Skoru eşitleyen tekrardan Mbaye Diagne oldu.

Maçın son dakikaları yaşanırken Emir Kaan Güçtekin, İstanbulspor'u tekrardan öne geçirirken maçın 90.dakikasında bu sefer Ryan Babel sahneye çıktı ve maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.