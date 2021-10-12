Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile berabere kaldı
Galatasaray, milli maç arasını değerlendirmek için yaptığı hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
Milli maç arasını iki hazırlık maçı planlayan Galatasaray, ilk maçta Tuzlaspor'u 4-3 yenmişti.
Bugün oynanan ikinci hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray, 6 golün kaydedildiği mücadelede İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçtaki 3 gol ise penaltıdan geldi. Ayrıca İstanbulspor, maçta üç defa öne geçse de beraberlik ile yetinmesi gerekti.
Karşılaşmada ilk gol 11.dakikada Mertan Caner tarafından gelirken, Mbaye Diagne 25.dakikada skoru 1-1'e getirdi.
Devrenin bitmesine az bir süre kala, 40.dakiakda, Eduard Rroca ile tekrardan öne geçen İstanbulspor devreyi bitiremeden bir gol daha yedi ve skor 2-2'ye geldi. Skoru eşitleyen tekrardan Mbaye Diagne oldu.
Maçın son dakikaları yaşanırken Emir Kaan Güçtekin, İstanbulspor'u tekrardan öne geçirirken maçın 90.dakikasında bu sefer Ryan Babel sahneye çıktı ve maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.
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