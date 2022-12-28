Galatasaray HDI Sigorta, Aydın'ı rahat geçti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısının son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 18:13
Galatasaray HDI Sigorta, Aydın'ı rahat geçti!
Abone Ol google-news

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısının son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Özge Arslanalp, Beren Yeşilırmak, Bell)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Planinsec, Nicoletti, Merve Nur Öztürk, Emine Arıcı (Selin Adalı, Özlem Güven, Özgenur Çetiner, Fatma Şekerci, Berra Eren, Semra Özer, Çağla Salih, Loda)

Setler: 19-25, 25-15, 25-18, 25-21

Süre: 97 dakika (26, 23, 24, 24)


Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Galatasaray HDI Sigorta Aydın Büyükşehir Belediyespor

En Çok Okunan Haberler