Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda veda etti
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Savino Del Bene'ye elendi.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibine deplasmanda 3-0 yenildi.
İtalyan ekibi, Floransa'daki Wanny Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-14, 25-19, 25-21'lik sonuçlarla kazandı.
İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, kupaya veda etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Asgari ücret belli oldu!
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- Nebati'den ÖTV açıklaması: 'Yerimiz kalmadı'
- Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Asgari ücret kararının ardından TÜRK-İŞ'ten açıklama
- Pakize Suda'nın vasiyeti ortaya çıktı
- Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor!