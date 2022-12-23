Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda veda etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Savino Del Bene'ye elendi.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 08:16
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda veda etti
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibine deplasmanda 3-0 yenildi.

İtalyan ekibi, Floransa'daki Wanny Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-14, 25-19, 25-21'lik sonuçlarla kazandı.

İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, kupaya veda etti.


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