Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde Kupa Voley'e veda etti
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden İstanbul Gençlikspor, dörtlü finale yükseldi.
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Gençlikspor'u konuk etti.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul Gençlikspor 3-1 kazanarak dörtlü finale yükseldi. Galatasaray ise turnuvaya veda etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı)
İstanbul Gençlikspor: Mert Nevzat Güneş, Yiğit Savaş Kaplan, Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Hasan Sıkar)
Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25
Süre: 113 dakika
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