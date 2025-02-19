Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde Kupa Voley'e veda etti

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden İstanbul Gençlikspor, dörtlü finale yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde Kupa Voley'e veda etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 21:48

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Gençlikspor'u konuk etti.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul Gençlikspor 3-1 kazanarak dörtlü finale yükseldi. Galatasaray ise turnuvaya veda etti. 

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı)

İstanbul Gençlikspor: Mert Nevzat Güneş, Yiğit Savaş Kaplan, Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Hasan Sıkar)

Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25

Süre: 113 dakika


Etiketler: #Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley #Galatasaray HDI Sigorta #İstanbul Gençlikspor
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