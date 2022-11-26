Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti
Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde sahasında TÜRŞAD'a 3-2 mağlup oldu.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında TÜRŞAD'a 3-2 yenildi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergun, Melih Sıratca, Emir Kaan Öztürk)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik)
Setler: 25-18, 17-25, 22-25, 25-21, 11-15
Süre: 120 dakika (23, 24, 26, 30, 17)
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