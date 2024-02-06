Galatasaray HDI Sigorta - Mint Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında kendi evinde Mint Vero Volley ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:13
Galatasaray HDI Sigorta - Mint Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında İtalya ekibi Mint Vero Volley'i konuk edecek.

GALATASARAY - MİNT VERO VOLLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - MİNT VERO VOLLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Mint Vero Volley, sahasında oynadığı yarı final ilk maçını 3-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, rakibine 3-0 veya 3-1 üstünlük kurması halinde tur atlayan takım, altın set sonucunda belli olacak. Karşılaşmanın diğer skorlarla bitmesi durumunda ise Mint Vero Volley adını finale yazdıracak.


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