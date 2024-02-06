Galatasaray HDI Sigorta - Mint Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:13

Güncelleme: 06.02.2024 - 11:13

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında İtalya ekibi Mint Vero Volley'i konuk edecek.

GALATASARAY - MİNT VERO VOLLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - MİNT VERO VOLLEY MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Mint Vero Volley, sahasında oynadığı yarı final ilk maçını 3-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, rakibine 3-0 veya 3-1 üstünlük kurması halinde tur atlayan takım, altın set sonucunda belli olacak. Karşılaşmanın diğer skorlarla bitmesi durumunda ise Mint Vero Volley adını finale yazdıracak.