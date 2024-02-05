Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Yayınlanma: 05.02.2024 - 20:14

Güncelleme: 05.02.2024 - 20:14

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Bandırmaspor maçını hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a 1 yıldızından iyi, 1 yıldızından kötü haber geldi.

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech'in tedavisine de başladıklarını açıkladı.

Galatasaray ayrıca Abdülkerim Bardakçı'nın saha çalışmalarına başladığını da açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklamasının tamamı:

"İki hafta önce sol alt arka adale grubunda strain tespit edilen ve tedavisi devam eden oyuncumuz Abdülkerim Bardakcı, saha çalışmalarına başladı.

Afrika Kupası'nda ülkesi Fas'ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen futbolcumuz Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."