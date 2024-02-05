Sözleşmesi sona eriyor: Galatasaray'da Fernando Muslera için bekleyiş!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da sarı-kırmızılı yönetimin futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini belirten Fernando Muslera ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapmadığı öğrenildi.
Galatasaray’da son haftalarda performansını artıran ve kurtarışlarıyla galibiyetlerde rol oynayan Muslera’nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.
HENÜZ GÖRÜŞME YOK
37 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray yönetimi, her fırsatta futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakmak istediğinin altını çizen Uruguaylı file bekçisiyle sözleşme uzatma konusunda henüz bir görüşme yapmadı.
Muslera’nın Galatasaray’dan teklif beklediği, yönetimin transfer döneminin ardından tecrübeli oyuncuyla bir görüşme yapmayı planladığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefinde 'Dilber' ve 'Güldür Güldür' var
- 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı...'
- Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu
- DEM Parti İstanbul adayı için tarih verdi
- Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' iddiasına yanıt
- Yargıdan Murat Kurum hakkında karar!
- O skeçle ilgili Güldür Güldür ekibinden açıklama
- İBB'ye bir aday daha çıktı
- Adaylık hevesi kursağında kaldı
- Özel'den Erdoğan'a 'Hatay' yanıtı