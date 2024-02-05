Sözleşmesi sona eriyor: Galatasaray'da Fernando Muslera için bekleyiş!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:07

Güncelleme: 05.02.2024 - 10:07

Galatasaray’da son haftalarda performansını artıran ve kurtarışlarıyla galibiyetlerde rol oynayan Muslera’nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

HENÜZ GÖRÜŞME YOK

37 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray yönetimi, her fırsatta futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakmak istediğinin altını çizen Uruguaylı file bekçisiyle sözleşme uzatma konusunda henüz bir görüşme yapmadı.

Muslera’nın Galatasaray’dan teklif beklediği, yönetimin transfer döneminin ardından tecrübeli oyuncuyla bir görüşme yapmayı planladığı kaydedildi.