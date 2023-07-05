Galatasaray, Hull City karşısında 3-0'ı koruyamadı!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 22:39

Güncelleme: 05.07.2023 - 22:39

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3'lük skorla kaybetti.

Sarı-kırmızılı takımın golleri gollerini 28. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu ve 35. dakikada Kaan Ayhan attı. Hull City'nin golleri ise 45. dakikada Benjamin Tetteh, 82. dakikada Cyrus Christie, 84. dakikada Regan Slater ve 85. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

Galatasaray, sezon öncesi çalışmalarına 8 Temmuz'a kadar Florya'da devam edecek. Sarı-kırmızılılar, 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya giderek kampa girecek.