Galatasaray için flaş iddia! Yusuf Demir ile anlaşma tamam...
Galatasaray, bir dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir için Rapid Wien ile anlaşma sağladı.
Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.
Galatasaray, Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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