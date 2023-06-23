Galatasaray için resmi transfer açıklaması!
Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Diego Gomez ile ilgili Libertad Başkanı Ruben Di Tore açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Diego Gomez ile ilgili Libertad Başkanı Ruben Di Tore, transfer itirafında bulundu.
'Gomez, Galatasaray'a transfer olacak mı?' sorusuna Di Tore, "Diego Gomez, takımdan ayrılmayacak, bu sezon bizimle kalacak. Yerel ve uluslararası taahhütlerimiz var." dedi.
"OYUNCUYU DÜŞÜNMELİSİNİZ"
Oyuncunun henüz yurt dışı için hazır olmadığını söyleyen Libertad Başkanı, "Oyuncuyu düşünmelisiniz, çünkü başka bir ülkeye gittiğinde hayatı değişir. Bununla da nasıl yüzleşmesi gerektiğini bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
"HENÜZ EN İYİ SEVİYESİNDE DEĞİL"
Büyük bir lige transfer olmasını isteyen Tore, "Diego Gomez'in büyük liglere transfer olmasını isterim, henüz en iyi seviyeye gelmedi. Onu iyi hazırlamamız lazım. Yeteneğinin heba olmasını istemiyoruz çünkü maalesef böyle çok vaka var." şeklinde konuştu.
20 yaşındaki orta saha kulübüyle toplamda 48 maça çıktı ve 6 gol, 3 asist yaptı.
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