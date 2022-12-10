Galatasaray ile Adana Demirspor yenişemedi!

Galatasaray, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 21:58
Galatasaray ile Adana Demirspor yenişemedi!
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Galatasaray, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'in 13 ve 60. dakikalarda attığı gollerle iki kez öne geçerken, Galatasaray bu gollere 50 ve 75. dakikalarda Yusuf Demir ile karşılık verdi.

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse ile 16 Aralık'ta karşı karşıya gelecek.


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