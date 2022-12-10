Galatasaray ile Adana Demirspor yenişemedi!
Galatasaray, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'in 13 ve 60. dakikalarda attığı gollerle iki kez öne geçerken, Galatasaray bu gollere 50 ve 75. dakikalarda Yusuf Demir ile karşılık verdi.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse ile 16 Aralık'ta karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Özdağ'dan olay yaratacak iddia!
- Orantısız zekâ kullananın hakkı kötektir
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı