Galatasaray ile Fenerbahçe derbide yenişemedi: İşte iki takımın kalan maçları!
Galatasaray, kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak 6 puanlık farkı korudu. Sarı-kırmızılılar ayrıca sarı-lacivertli takım karşısında ikili averajın da sahibi oldu. Derbinin ardından iki takımın puan tablosundaki durumu ve kalan maçları ise gündem oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'taki derbide 0-0 berabere kaldı ve kalan 12 haftalık maçları ile puan durumu merak konusu oldu.
İki takımın puan durumu ve kalan maçları şu şekilde:
GALATASARAY: 64 PUAN
Kasımpaşa (D)
Alanyaspor (D)
Antalyaspor
Beşiktaş (D)
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir
FENERBAHÇE: 58 PUAN
Antalyaspor
Samsunspor
Bodrum FK (D)
Trabzonspor
Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Puan durumu #Fikstür
Spor Haberleri
- Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!
- İşte iki takımın kalan maçları!
- Derbideki pozisyon penaltı mıydı?
- Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
- 'Şampiyonluk gitti'
- Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu!
- İzmir’de Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu
- İstanbul Valiliği harekete geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- 'Sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme
- Ümit Özdağ hakkındaki iddianamede yeni gelişme