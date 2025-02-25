Galatasaray ile Fenerbahçe derbide yenişemedi: İşte iki takımın kalan maçları!

Galatasaray, kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak 6 puanlık farkı korudu. Sarı-kırmızılılar ayrıca sarı-lacivertli takım karşısında ikili averajın da sahibi oldu. Derbinin ardından iki takımın puan tablosundaki durumu ve kalan maçları ise gündem oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe derbide yenişemedi: İşte iki takımın kalan maçları!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:42

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'taki derbide 0-0 berabere kaldı ve kalan 12 haftalık maçları ile puan durumu merak konusu oldu.

İki takımın puan durumu ve kalan maçları şu şekilde:

GALATASARAY: 64 PUAN

Kasımpaşa (D)

Alanyaspor (D)

Antalyaspor

Beşiktaş (D)

Samsunspor (D)

Bodrum FK

Eyüpspor (D)

Sivasspor

Trabzonspor (D)

Kayserispor

Göztepe (D)

Başakşehir

FENERBAHÇE: 58 PUAN

Antalyaspor

Samsunspor

Bodrum FK (D)

Trabzonspor

Sivasspor (D)

Kayserispor

Gaziantep (D)

Beşiktaş

Başakşehir (D)

Eyüpspor

Hatayspor (D)

Konyaspor


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Puan durumu #Fikstür

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