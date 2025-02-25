Eski hakemler Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Derbideki pozisyon penaltı mıydı?

YUSUF'UN SALLAI'YE MÜDAHALESİ

-Yusuf'un Sallai'ye faulünde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Galatasaray hızlı hücuma çıkacakken Fenerbahçeli Yusuf, rakibini durdurmak için bir faul yapıyor. Topla oynayan Galatasaraylı oyuncu, top ayağından açıldıktan sonra, topla oynama şansı kalmadıktan sonra basması var. Kontrolsüz basma. Maçın henüz 2. dakikası. Ben sarı kart beklerdim."

Deniz Çoban: "Bu 1. dakika da olsa, 95. dakika da olsa sarı kartlık basma. Dikkatsiz faul olarak gördüyse itiraz etmem. Mutlaka sarı kart olmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Hakem temas noktasını sağlıklı görememiş olabilir. Ayağa basma ve kontrolsüz faul, taktik amaçlı yapılmış bir faul. Genel uyarı değil de sarı kart gerekir."