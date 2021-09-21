Galatasaray ile Kayserispor 51. randevuda
İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 32-3, gol sayılarında da 112-38 üstünlüğü var.
Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi.
Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 25 lig maçında 12 kez yendi.
Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.
Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974'de yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı müsabakalardan 12'sini yitirdi, 12'sinde ise berabere kaldı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hakaret ettiği dansçı sessizliğini bozdu
- Şahin Mengü hayatını kaybetti
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- Arınç'tan AKP'ye sert sözler
- Erdoğan'ın ABD'deki konvoyu paylaşıldı
- Emine Erdoğan'ın saati için ağızları açık bırakan iddia
- 'Erdoğan'ın sabrı azaldı!'
- İstanbul'da işkence dehşeti!
- Danıştay'dan Fahrettin Altun'a kötü haber
- Erdoğan'a anket şoku: İlk kez yüzde 30'un altında