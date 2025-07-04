Galatasaray'ın 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

8 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonunda Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. İşte Galatasaray'ın sezonun ilk haftasındaki rakibi ve derbi haftaları…
Galatasaray, 2025/2026 sezonunda oynayacağı ilk maçta Gaziantep FK'ye konuk olacak.
Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi ile 8. haftada Rams Park'ta karşılaşacak.
Galatasaray, 14. haftada ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.
GALATASARAY'IN SÜPER LİG 2025/2026 SEZONUNDAKİ İLK YARI FİKSTÜRÜ
- Gaziantep FK (D)
- Karagümrük
- Kayserispor (D)
- Rizespor
- Eyüpsor (D)
- Konyaspor
- Alanyaspor (D)
- Beşiktaş
- Başakşehir (D)
- Göztepe
- Trabzonspor
- Kocaelispor (D)
- Gençlerbirliği
- Fenerbahçe (D)
- Samsunspor
- Antalyaspor (D)
- Kasımpaşa