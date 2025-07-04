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Galatasaray'ın 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

Galatasaray'ın 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

4.07.2025 16:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu çekilirken Galatasaray'ın maç takvimi de belli oldu.

8 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonunda Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. İşte Galatasaray'ın sezonun ilk haftasındaki rakibi ve derbi haftaları…

Galatasaray, 2025/2026 sezonunda oynayacağı ilk maçta Gaziantep FK'ye konuk olacak. 

Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi ile 8. haftada Rams Park'ta karşılaşacak.

Galatasaray, 14. haftada ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

GALATASARAY'IN SÜPER LİG 2025/2026 SEZONUNDAKİ İLK YARI FİKSTÜRÜ

  • Gaziantep FK (D)
  • Karagümrük
  • Kayserispor (D)
  • Rizespor
  • Eyüpsor (D)
  • Konyaspor
  • Alanyaspor (D)
  • Beşiktaş
  • Başakşehir (D)
  • Göztepe
  • Trabzonspor
  • Kocaelispor (D)
  • Gençlerbirliği
  • Fenerbahçe (D)
  • Samsunspor
  • Antalyaspor (D)
  • Kasımpaşa


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