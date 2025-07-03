Galatasaray'ın eski yöneticisinden Hakan Çalhanoğlu açıklaması: 'Gelme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum'

Galatasaray'da gündem Hakan Çalhanoğlu'nun transferi. Sarı-kırmızılılar, Inter ile kriz yaşayan milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Öte yandan Galatasaray'ın eksi Başkan Vekili Levent Nazifoğlu, Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GALATASARAY'A TRANSFER İHTİMALİ

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Levent Nazifoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferine ihtimal vermedi. Nazifoğlu, "Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN

Öte yandan Nazifoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun aksine İlkay Gündoğan'ın transferini olası görüyor. Eski başkan vekili, "İlkay kariyerini Galatasaray'da bitirmek isteyecektir. Tabii ki Galatasaray'da transfer için bazı oyuncuların da gitmesi gerekiyor. Bu planlamayı yapmışlardır" şeklinde konuştu.

OSIMHEN'İN MALİYETLERİNİ KARŞILAMAK ÇOK ZOR

Victor Osimhen transferine de değinen Levent Nazifoğlu, "Osimhen'i taraftar olarak istiyorum ama maliyetlerini karşılamak çok zor gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nde peşin olarak televizyon geliriyle birlikte 35 milyon Euro alacaksınız ama Osimhen'in sadece tüm hakları 65 milyon Euro" ifadelerini kullandı.