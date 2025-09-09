Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 09:35:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Inter ile kontratını uzatmayan Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında tekrar devreye gireceği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi koyan ve Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için de girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İtalyan devinde net 6.5 milyon Euro kazanan milli oyuncu, 1 buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmayacak ve devre arasında Galatasaray'a gelmek için son kozunu oynayacak.

BONSERVİSİNİ 10 MİLYON EURO'YA ÇEKECEK

Sarı-kırmızılı takım için maddi fedakârlığa hazır olan tecrübeli orta saha, bonservis bedelini 10 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışacak.

Önceki yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, takım kaptanı ve kulüp başkanı ile de atışma yaşayan Hakan için Okan Buruk, "Son hafta tekrar girişim oldu, Hakan da fedakârlık yaptı ama Inter vermek istemedi" demişti. 

